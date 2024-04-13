Белорусское молоко для России станет дороже

Минсельхоз Белоруссии с 12 апреля повысил экспортные цены на ряд молочных продуктов, произведенных в республике и реализуемых по внешнеторговым договорам в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Теперь закупочная цена на молоко и сливки в твердых видах с содержанием жира более 1,5%, без добавления сахара или других подсластителей для РФ составит 345 рублей за килограмм против 340 рублей ранее.

Цены на другие молочные продукты при поставках в Россию, как и их стоимость для других стран, остались прежними.

На прошлой неделе Минздрав Белоруссии запретил продажу всех товаров российской компании «Орими» (торговые марки чая Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», кофе Jardin, «Жокей») после того, как в продукции была обнаружена плесень. В «Орими» назвали такое решение чрезмерным.

Ранее Александр Лукашенко удивился проблемам с качеством белорусских товаров.