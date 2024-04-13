Аналитик оценил, как запрет США на импорт металлов из России отразится на производителях

Эффект от запрета США на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения будет минимальным. Для отечественных производителей практически ничего не изменится. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился главный стратег инвесткомпании «Вектор Икс» Максим Худалов.

«Спад объемов производства продукции будет минимальным и связан с тем, что бизнес окончательно перестроит свои поставки», — отметил эксперт.

Сегодня американский Минфин ввел запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля. При этом в Управлении по контролю над иностранными активами (OFAC) уточнили, что ограничение не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года. Предполагается, что мера также способствует сокращению оборота металлов из РФ на мировых биржах.

Ранее посол РФ Анатолий Антонов назвал новые санкции США «пальбой без разбору».