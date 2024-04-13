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Стало известно, какие страны были главными мировыми торговцами обувью в 2023 году

Китай, Вьетнам и Италия стали лидерами по мировым продажам обуви в 2023 году

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Shutterstock/FOTODOM

Китай, Вьетнам и Италия по результатам 2023 года поставили больше всего обуви на мировой рынок, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальной статистики.

Лидером стала КНР. В 2023-м страна продала за рубеж обуви на $53 млрд. Вьетнам и Италия поставили товара на $20 млрд и $15 млрд соответственно.

Суммарно три страны экспортировали обуви на $88 млрд. При этом общий годовой объем экспорта обуви в мире составил чуть больше $154 млрд.

В топ-5 стран по продажам обуви за границу по итогам прошлого года также вошли Германия ($11 млрд) и Индонезия ($6 млрд).

Пятерка лидеров остается без изменений на протяжении последних девяти лет. Исключение составил 2019 год, когда Индонезию вытеснила Франция.

До этого сообщалось, что Китай, Италия и Турция стали лидерами по поставкам обуви в Россию.

Ранее стало известно, из каких стран россияне чаще всего заказывают вещи ушедших брендов.

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