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Названы объемы поставок алюминия, никеля и меди из РФ в США и Британию

РИА: РФ в 2023 году почти не поставляла в США и Британию алюминий, никель и медь

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Объемы поставок алюминия, никеля и меди из России в США и Британию в 2023 году составили $77,8 млн долларов, это 0,5% от всего экспорта РФ этих металлов. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав данные платформы ООН Comtrade.

США в 2023 приобрели российского алюминия на $50,8 млн, а никеля — на $26,5 млн. Медь в Соединенные Штаты в прошлом году не поставлялась. Одновременно Британия в 2023 году импортировала алюминия на $432 тыс., меди на $53 тыс., а никеля — на $27 тыс.

«Согласно доступным данным, РФ поставила на международные рынки этих металлов как минимум на $14,5 млрд. Таким образом на Штаты приходится 0,5% от российского экспорта, а на Британию — 0,003%», — отмечает агентство.

Накануне американские власти ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения. Британия присоединилась к этим «металлическим» санкциям.

До этого вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что разморозить российские активы в странах G7 планируют, если Россия выплатит Киеву репарации. В ЕС намерены усиливать давление на Москву и уже анонсировали 14-й пакет санкций.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

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