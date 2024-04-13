Иностранцы стали чаще ездить в Россию

Иностранцы стали чаще выбирать Россию в качестве направления для путешествий. По итогам первого квартала число въездов в РФ туристов из других стран увеличилось на 42,96%, до 2,03 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Для сравнения: за январь — март 2023 года Россию посетило 1,42 млн иностранцев, а за аналогичный период 2022-го — 1,41 млн.

Больше всего туристов в первом квартале приехали в РФ из Абхазии. Граждане этой страны совершили 750 тыс. поездок по направлению. На втором месте Китай с 477 тыс. визитов. Следом идет Монголия (287 тыс.).

В топ-5 стран-поставщиков туристов в Россию вошли Южная Осетия (169 тыс.) и Грузия (117 тыс.).

Граждане ЕС также продолжают ездить в Россию. Наиболее популярно направление среди эстонцев (107 тыс. поездок в первом квартале), немцев (98 тыс.) и финнов (66 тыс.).

До этого стало известно, чем Россия привлекает иностранцев. Один из основных факторов — слабый рубль.

Ранее туроператоры составили портрет иностранного путешественника в России.