«Газпром» назвал объем транзита газа для Европы через Украину

«Газпром» 13 апреля подает газ в Европу транзитом через территорию Украины в объеме 42,4 млн куб. м в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на данные российской компании.

Прокачка ведется через украинскую газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на транзит через ГИС «Сохрановка» была вновь отклонена, уточнили в «Газпроме».

Днем ранее, 12 апреля, объем прокачки газа по направлению также составил 42,4 млн куб. м в сутки.

Маршрут через Украину является единственным путем для поставок российского газа в Западную и Центральную Европу. Как после официального отказа страны ЕС продолжают закупать газ у России, — в материале «Газеты.Ru».

До этого в Еврокомиссии заявили о рекордных запасах газа в регионе на конец отопительного сезона. Уровень заполненности подземных хранилищ газа на начало апреля составил 58,3%.

Ранее стало известно, что в ЕС угрожают Германии иском из-за российского газа.