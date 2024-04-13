Профицит внешней торговли России стал рекордным с конца 2022 года

Торговый профицит РФ по итогам прошлого месяца достиг максимума с декабря 2022 года, следует из представленной Банком России оценки ключевых агрегатов платежного баланса за март и первый квартал 2024 года.

Показатель составил $16,7 млрд, что на $9 млрд больше уточненного значения за февраль. Для сравнения: в марте 2023 года было около $13 млрд.

По результатам всего первого квартала профицит баланса внешней торговли товарами РФ составил $31,1 млрд против $30,4 млрд за аналогичный период прошлого года.

Показатель вырос за счет значительного увеличения экспорта товаров при устойчивых объемах импорта, отметили в ЦБ.

До этого аналитик объяснил, почему российская нефть Urals продается значительно выше потолка. По последним данным, Urals торгуется примерно по $75 за баррель при потолке цен в $60 за баррель.

Ранее стало известно, что в Китай прибыла первая партия российской свинины.