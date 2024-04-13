Аналитики составили портрет иностранного туриста в России

Чаще всего в Россию приезжают иностранные туристы в возрасте от 30 до 55 лет. Обычно они едут группами или семьями (преимущественно со взрослыми детьми). Также страна популярна у паломников. Такой портрет интуриста составили российские туроператоры, пишет АТОР.

Средняя продолжительность путешествия составляет 5-7 ночей. Основной интерес представляют экскурсионные туры, однако есть и исключения.

«У туристов с Ближнего Востока большим спросом пользуются развлечения и шоппинг. При условии запуска полетной программы из Дубая и Бахрейна в Сочи, ожидается поток туристов на юг России. В этом случае центром притяжения могут стать парки развлечений и игорная зона в Красной Поляне», — рассказали в Space Travel.

Российский рынок въездного туризма постепенно оживает. Этому способствуют три основных фактора: слабый рубль, запуск электронных виз для граждан 55 государств и сохраняющийся запрет на групповые поездки граждан Китая в большинство стран мира.

Ранее были названы шесть городов России, куда больше всего подешевели полеты в апреле.