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В США заявили об ограничении оборота металлов из России на биржах

В США заявили об ограничении оборота металлов из России на биржах

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Решение США запретить импорт металлов российского происхождения ограничит их оборот на мировых биржах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский минфин.

«Новое действие <…> ограничивает использование алюминия, меди и никеля на мировых биржах», — уточнили в сообщении.

До этого стало известно, что США вводят запрет на импорт трех металлов российского происхождения. Кроме того, Британия подключилась к «металлическим» санкциям США против России.

В начале апреля стало известно, что Япония откажется от импорта российских драгоценных камней. В том случае, если импортируемые камни не будут превышать 1 карата, то для ввоза в Японию этих алмазов необходимо будет получить соответствующее разрешение от министра.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

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