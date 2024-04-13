В США заявили об ограничении оборота металлов из России на биржах

Решение США запретить импорт металлов российского происхождения ограничит их оборот на мировых биржах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский минфин.

«Новое действие <…> ограничивает использование алюминия, меди и никеля на мировых биржах», — уточнили в сообщении.

До этого стало известно, что США вводят запрет на импорт трех металлов российского происхождения. Кроме того, Британия подключилась к «металлическим» санкциям США против России.

В начале апреля стало известно, что Япония откажется от импорта российских драгоценных камней. В том случае, если импортируемые камни не будут превышать 1 карата, то для ввоза в Японию этих алмазов необходимо будет получить соответствующее разрешение от министра.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».