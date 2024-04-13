Глава МВФ останется на посту еще на один срок

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева переизбрана на второй срок в результате голосования исполнительного совета фонда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление совета МВФ.

«Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок, начинающийся 1 октября 2024 года. Решение совета было принято консенсусно», — сообщили в фонде.

Впервые пост директора-распорядителя Международного валютного фонда Георгиева заняла в 2019 году. До этого Георгиева работала в Европейской комиссии, в 2014-2016 годах занимая должность европейского комиссара по бюджету и кадрам.

До этого директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на выборах руководителя международной организации.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) с 17 февраля начинает третий пересмотр программы финансирования Украины в рамках четырехлетней программы кредитования на $15,6 млрд.