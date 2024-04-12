Сбер и фонд «Инфаркт» подвели первые итоги акции «Проверь свое сердце»

Сбер совместно с фондом «Инфаркт», НПО «Медкар» и Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава России организовали для сотрудников банка и журналистов федеральных СМИ акцию «Проверь свое сердце».

По первым итогам акции с 8 по 12 апреля чекап прошло более 500 сотрудников банка и около 10 журналистов. Само исследование, как правило, занимает не более получаса времени у одного обследованного. В рамках чекапа сотрудники могут пройти ряд исследований: ЭКГ, антропометрию, биоимпеданс, сдать анализы на липидный профиль и проконсультироваться с кардиологом по факторам риска.

По словам старшего управляющего директора Управления мотивации и заботы Сбербанка Екатерины Герасимовой, по результатам диагностики у 15% сотрудников врачи выявили потребность в более детальном анализе работы сердца и изменении образа жизни. Нескольким журналистам также по итогам чекапа были проведены более глубокие исследования.

Герасимова добавила, что в рамках ДМС всем работникам доступен ряд сервисов – прикрепление к передовым клиникам, вызов врача на дом и скорой помощи, круглосуточные телемедицинские консультации, возможность регулярно проходить общие скрининги для выявления заболеваний на ранней стадии. При этом в Сбере в рамках программы ДМС существует система чекапов.

Как напомнил гендиректор фонда «Инфаркт» Темур Абидов,. 25 апреля исполнится два года с момента создания фонда. «Примечательно что наконец-то крупная корпорация обратила внимание на идею таких чекапов. До этого мы проводили подобные акции только совместно с руководством субъектов РФ», — сказал он.

Директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов отметил, что по сравнению с остальными странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в России в 2,25 раза больше случаев сердечно-сосудистых заболеваний и летальных исходов. Поэтому Сбер, как одна из крупнейших технологических компаний, предлагает клиентам и сотрудникам удобные цифровые сервисы, которые позволяют заботиться о себе и своем здоровье.

«На протяжении последних лет индустрия здоровья Сбера совместно с медицинской компанией СберЗдоровье развивает дистанционный мониторинг пациентов, в том числе с артериальной гипертензией, а также с хронической сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца. Проект реализуется на территории 68 субъектов РФ, в нем уже приняли участие более 310 тысяч пациентов», — добавил он.

Он также уверен, что этот сервис позволит людям из высокой зоны риска постоянно находиться под дистанционным мониторингом, и в случае отклонения давления, оперативно получить консультацию врача-кардиолога, который поможет консультацией и или скорректирует лечение, или порекомендует вызвать скорую помощь.