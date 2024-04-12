Назван предварительный срок проведения межправительственной комиссии Ирака и РФ

Замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников заявил, что заседание российско-иракской межправительственной комиссии (МПК) по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству запланировано на конец апреля. Его слова в кулуарах Горнодобывающего форума передает РИА Новости.

«Предварительная дата российско-иракской МПК — конец апреля», — сказал Мочальников.

До этого агентство Reuters со ссылкой на заявление заместителя министра по добыче и разведки нефти Ирака Басима Мохаммеда сообщало, что Багдад занимается ремонтом нефтепровода, который может позволить ему отправлять 350 тыс. баррелей в сутки в Турцию к концу месяца. Отмечалось, что этот шаг, вероятно, вызовет недовольство иностранных нефтяных компаний и Регионального правительства Курдистана (КРП).

Сообщалось также, что США намерены затронуть на предстоящих в Вашингтоне переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани тему поисков гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой, похищенной в прошлом году в Багдаде.

Ранее сообщалось, что страны Персидского залива видят перспективы в восстановлении Ирака.