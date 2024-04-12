Сбер выпустит карты с внеземным дизайном

Сбер представил ограниченную серию карт и платежных стикеров, посвященных Дню космонавтики, сообщает пресс-служба Сбера.

«Сбер поддерживает изучение и освоение внеземного пространства, и мы знаем, что многие клиенты банка разделяют нашу любовь к космосу», — отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

На картах изображены космонавты в открытом космосе и космическое пространство, а стикеры представлены с изображением космонавта или космоса.

По словам Ковалева, Сбер подготовил 12 тыс. карт и 5 тыс. стикеров.

Напомним, ежегодно в России 12 апреля отмечается День космонавтики.