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Стало известно, сколько новых зарубежных брендов появятся в России в 2024 году

В 2024 году в России появятся до 20 новых иностранных брендов

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Shutterstock/Freer

В 2024 году на российский рынок придут еще 15–20 новых зарубежных брендов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов в сфере коммерческой недвижимости.

С января свои магазины в российских торговых центрах уже открыли восемь иностранных компаний. Это турецкая сеть товаров для дома Chakra, китайский ретейлер электроники Tecno, бренд косметики из Армении 22|11 Cosmetics, а также марки одежды Ellsay и Baasploa из Китая, Josiny из Южной Кореи, Laurel из Германии и Rinascimento из Италии.

По оценкам специалистов IBC Real Estate, в 2024-м на местный рынок выйдут в общей сложности 15 новых брендов из-за рубежа. В Nikoliers ожидают открытия 17 международных сетей. Самый позитивный прогноз в CORE.XP — 20 новых иностранных игроков.

В 2023 году на российский рынок вышли 22 зарубежных ретейлера.

До этого сообщалось, что до начала лета в московском ТЦ «Авиапарк» откроется первый магазин южнокорейского бренда одежды Lifework.

Ранее стало известно, из каких стран россияне чаще всего заказывают вещи ушедших брендов.

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