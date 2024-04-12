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СберКот впервые побывал за пределами Земли

Сбер отправил цифрового персонажа в реальный космос

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«Роскосмос»

Ко Дню космонавтики цифровой амбассадор Сбера СберКот впервые побывал в космосе. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что съемки для видеоролика проходили в Центре подготовки космонавтов и Музее космонавтики, на стартовой площадке космодрома «Байконур», а также в макете ракеты-носителя «Союз». Кроме того, в съемках принял участие космонавт Константин Борисов — помог со съемками на Международной космической станции.

Как уточнили в Сбере, в ролике были использована не компьютерная графика, а натурные съемки. Для этого ему пришлось пройти целую серию испытаний, как и настоящим космонавтам.

«Готовясь к полету, СберКот развивал свой вестибулярный аппарат, тренировал выносливость на беговой дорожке. А затем отправился на космическую станцию, где его ожидал космонавт Константин Борисов, который провел ему экскурсию по МКС, а напоследок они вместе сделали селфи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект Сбера не просто показывает детям и взрослым, как выглядит космос, но и рассказывает о вдохновляющих мечтах и возможностях, которые есть у каждого.

Напомним, в июне 2023 года СберКот получил новый 3D-облик, голос и эмоциональный интеллект. За это время цифровой блогер Сбера снял собственное шоу со звездой, съездил на фиджитал-турнир «Игры Будущего», где в режиме реального времени общался с первыми лицами страны и гостями игр, выпустил свою коллекцию банковских карт, записал сингл и снялся в серии роликов.

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