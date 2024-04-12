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В России опубликовали рейтинг фондов с самыми низкими комиссиями

Портал Investfunds назвал лучшие фонды с низкими комиссиями на российском рынке

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Investfunds опубликовал рейтинг фондов с самыми низкими комиссиями на российском рынке, сообщается на сайте портала.

По словам генерального директора управляющей компании «Первая» Андрея Бершадского, самым крупным фондом в пятерке рейтинга стал биржевой фонд «Сберегательный».

«Мы провели большую работу, чтобы сделать наш фонд одним из самых эффективных и удобных инвестиционных инструментов. Сейчас расходы и издержки фонда не превышают 0,4% (раньше — 0,55%) в год, они уже включены в цену пая», — отметил он.

Бершадский добавил, что фонд также увеличил дневные лимиты на покупку и продажу до 5 млрд рублей.

Фонд «Сберегательный» инвестирует в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с контрагентом и позволяет заработать на повышении ключевой ставки, следуя за индикатором стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate).

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