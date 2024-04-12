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В ЕС угрожают Германии иском из-за российского газа

В ЕС могут подать иск против ФРГ из-за препятствия отказу от российского газа

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Bela Szandelszky/AP

В ЕС могут подать иск против Германии, которая не хочет отменять налог, мешающий отказу от поставок газа из России. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Речь идет о налоге на экспорт топлива из ФРГ, который страна ввела в 2022 году после приостановки поставок энергоносителя из РФ. Цель инициативы — покрыть расходы на закупку газа у других стран.

По мнению соседей Германии, подобные меры могут в конечном итоге привести к повышению цен на топливо в регионе и заставить страны ЕС нарастить закупки российского газа.

«У нас есть основания полагать, что этот закон мешает свободной конкуренции и не соответствует правилам единого рынка», — заявили в ЕК.

По словам собеседника издания, Берлин неизбежно столкнется с судебным разбирательством в ближайшее время, если не примет ожидаемые меры.

Накануне цены на газ в Европе подскочили на 8%, до $327 за тысячу кубометров.

Ранее Европарламент утвердил меры законной возможности отказаться от закупок газа в РФ.

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