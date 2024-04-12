У фонда «Сколково» сменился руководитель

Совет директоров фонда «Сколково» назначил бывшего первого заместителя руководителя департамента культуры Москвы Сергея Перова на пост председателя правления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с повесткой совета.

Занимавший пост председателя правления фонда «Сколково» с 2016 года Игорь Дроздов, в свою очередь, перейдет на должность заместителя председателя госкорпорации ВЭБ.РФ (занимается управлением «Сколково»), где будет курировать блок инновационных институтов развития и координировать в рамках группы развития. Кроме того, он получит пост заместителя председателя совета директоров фонда «Сколково».

Перов должен вступить в должность 27 апреля, уточнил источник.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что министерство финансов подготовило поправки к закону «Об инновационном центре «Сколково», которые предполагают передачу правительству Москвы полномочий по обеспечению инфраструктуры территории центра.

Ранее стартапам упростили порядок получения статуса участника «Сколково».