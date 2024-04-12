Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У фонда «Сколково» сменился руководитель

Назначен новый руководитель фонда «Сколково»

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Совет директоров фонда «Сколково» назначил бывшего первого заместителя руководителя департамента культуры Москвы Сергея Перова на пост председателя правления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с повесткой совета.

Занимавший пост председателя правления фонда «Сколково» с 2016 года Игорь Дроздов, в свою очередь, перейдет на должность заместителя председателя госкорпорации ВЭБ.РФ (занимается управлением «Сколково»), где будет курировать блок инновационных институтов развития и координировать в рамках группы развития. Кроме того, он получит пост заместителя председателя совета директоров фонда «Сколково».

Перов должен вступить в должность 27 апреля, уточнил источник.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что министерство финансов подготовило поправки к закону «Об инновационном центре «Сколково», которые предполагают передачу правительству Москвы полномочий по обеспечению инфраструктуры территории центра.

Ранее стартапам упростили порядок получения статуса участника «Сколково».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами