Названа дата начала согласования плана ЕК по помощи Украине за счет активов РФ

Постоянные представители стран — членов Европейского союза (ЕС) 15 апреля проведут заседание, в ходе которого начнут процедуру согласования инициативы Европейской комиссии (ЕК) по использованию доходов от заблокированных российских активов для военной помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальную повестку мероприятия.

«Решение и постановление Совета ЕС относительно чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов для поддержки Украины», — говорится в повестке заседания.

Журналисты отметили, что мероприятие начнется в 15:00 по местному времени (16:00 мск).

При этом пункт об использовании доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине помечен как требующий предварительной дискуссии. Это означает, что для принятия решения послам государств — членов регионального содружества может понадобиться больше одной встречи.

9 апреля вице-президент ЕК Валдис Домбровскис назвал условие для разморозки российских активов. По его словам, объединение не намерено снимать санкции до тех пор, пока Москва не выплатит репарации Киеву.

Ранее республиканцы высказались против плана по оказанию помощи Украине за счет активов РФ.