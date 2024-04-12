Россиян предупредили о подорожании борщевого набора

Борщевой набор в России может подорожать на 10-12% в 2024 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

В борщевой набор входят картофель (0,35 кг), капуста (2 кг), лук и морковь (по 0,08 гр), свекла (0,13 кг), курятина (0,5 кг) и сметана (0,1 кг).

«Каких-либо серьезных изменений в прогнозах по посевным площадям в 2024 году не было. Тем не менее, стоимость борщевого набора может подорожать. Драйвером роста цен скорее всего будут картофель и курица», — отметила экономист.

По ее словам, самый дорогой борщевой набор в январе-марте 2024 года был в Анадыре (450,45 рубля). Далее следуют Якутск (289,76 рубля) и Магадан (285,22 рубля). При этом в среднем по России стоимость приготовления блюда на 4-х человек составляет всего 161,2 рубля, дешевле других он стоит в Смоленске (128,84 рубля) и Казани (121,86 рубля).

По данным Минэкономразвития, с 2 по 8 апреля в России из борщевого набора подешевели картофель (-0,14% к предыдущей неделе), капуста (-0,02%) и лук (-0,19%). Мясо курицы снизилось в цене на 0,04%.

ЦБ 22 марта подтвердил свой прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в 2024 году составит 4,5%.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключил повышение ключевой ставки, если инфляция останется на высоком уровне.