Цена золота установила новый рекорд

Стоимость золота на бирже 12 апреля обновила исторический максимум, впервые поднявшись выше $2400 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 9:47 по московскому времени котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex выросли на 1,63% — до $2411,3 за унцию. С начала 2024 года на мировом рынке металл подорожал примерно на 5%.

При этом предыдущий максимум был зафиксирован всего несколько дней назад, 8 апреля. Тогда цены на золото впервые превысили отметку в $2360 за унцию

Первое снижение ключевой ставки Федрезервом США подтолкнет цены на драгоценный металл еще выше, уверены аналитики. Смягчение денежно-кредитной политики американским ЦБ провоцирует новую волну покупок золота биржевыми инвестиционными фондами, пояснили они.

До этого сообщалось, что Центробанк Китая продолжил наращивать покупки золота в марте.

Ранее аналитик оценил, когда ждать снижения ключевой ставки в России.