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Володин высказался о необходимости разобраться со стоимостью одной услуги ЖКУ

Володин: тарифы на ЖКУ должны быть обоснованными

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Необходимо пересмотреть цены на обслуживание газового оборудования в жилых домах, тарифы должны быть обоснованы. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя значительное удорожание этой услуги ЖКУ в ряде регионов России.

«Ситуация возникла с начала этого года, когда были введены новые методические рекомендации. Формула расчета платы за услуги оказалась по своей сути «резиновой». Это привело к злоупотреблениям отдельных компаний», — отметил спикер.

Ежемесячная стоимость технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в некоторых субъектах РФ выросла в 1,5–3,3 раза, внутридомового обслуживания — до 2,3 раза.

В Госдуме обеспокоены сложившейся ситуацией и уже обратились к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с просьбой разобраться, почему методические рекомендации привели к скачку цен на обслуживание газового оборудования, заявил Володин.

До этого сообщалось, что в России могут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ.

Ранее стало известно, что миллионы британцев не могут оплатить ЖКУ из-за высоких цен.

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