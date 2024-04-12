Юрист рассказал о механизме «второй руки» для пенсионеров

Юрист Иван Соловьев заявил, что законодательное закрепление механизма «второй руки» для борьбы с мошенничеством в отношении пожилых россиян, который поддержал Банк России, позволит упорядочить эту сферу. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В публикации отмечается, что механизм «второй руки», который предполагает согласие родственника или доверенного лица на перевод кредита, обсуждался давно и имел критику.

По мнению юриста, время показало, что «более эффективной защиты», чем «вторая рука», пока еще не придумали.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России одобрил законодательную инициативу, которая обязывает банки внедрить сервис «второй руки», который позволит пожилым людям назначать доверенное лицо для проверки их операций.

Глава ЦБ отметила, что чаще всего на уловки мошенников попадаются пожилые люди, поэтому следует законодательно закрепить механизм «второй руки», когда можно назначить близкого человека доверенным лицом и дать ему возможность блокировать подозрительные переводы.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.