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В Китае начали отказываться от украинской кукурузы

Китай начал отказываться от поставок украинской кукурузы

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Freepik.com

Китайские компании, занимающиеся импортом сельскохозяйственной продукции, отказались от четырех из пяти партий украинской кукурузы, которые были запланированы для поставки с апреля по июнь. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что эти меры были приняты после того, как китайские таможенные органы 2 апреля выдали предписание предпринимателям сократить импорт кукурузы, подпадающей под протекционистские таможенные правила.

Целью таких действий властей является предотвращение избыточного предложения на внутреннем рынке и поддержка местных производителей сельскохозяйственной продукции.

Некоторые компании успели заказать большие объемы кукурузы до того, как были приняты указания властей, что привело к отмене заказов, уточнили источники агентства Bloomberg.

Накануне Россия и Турция обсудили вопросы доступа сельхозпродукции на мировые рынки. Замглавы МИД России Сергей Вершинин и турецкий посол в Москве Танжу Билгич на встрече в контексте обеспечения продовольственной безопасности на глобальном уровне обсудили вопросы беспрепятственного доступа сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.

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