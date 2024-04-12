Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как россияне начинают свой рабочий день

«Работа.ру»: в начале дня россияне планируют задачи, проверяют почту и пьют чай

close
100%
Shutterstock

Почти половина респондентов (46%) начинают свой рабочий день с планирования задач, особенно часто так делают жители Самарской (50%) и Свердловской (47%) областей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», копия есть у «Газеты.Ru».

Еще 45% опрошенных в первую очередь проверяют рабочую почту, причем среди екатеринбуржцев и жителей Свердловской области таких 63%.

Еще 29% россиян предпочитают начинать день с чашки кофе или чая, 9% — с обзора новостей в интернете. Лишь 6% сразу спешат на утренние совещания, а 5% — общаются с коллегами на личные темы. Всего 2% респондентов звонят родным.

При этом 24% участников исследования отметили, что их рабочее утро всегда начинается по-разному.

Большинство респондентов (74%) уверены, что изменение привычного распорядка рабочего утра не окажет влияния на них. Причем мужчины (79%) на этом настаивают чаще, чем женщины (69%).

17% участников исследования признались, что им будет не по себе и их эффективность может снизиться. Оставшиеся 9% респондентов рассказали, что из-за изменения распорядка могут потерять настрой на работу.

Ранее россиян предостерегли от покупки небольших сумм валюты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами