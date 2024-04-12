Стало известно, как россияне начинают свой рабочий день

Почти половина респондентов (46%) начинают свой рабочий день с планирования задач, особенно часто так делают жители Самарской (50%) и Свердловской (47%) областей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», копия есть у «Газеты.Ru».

Еще 45% опрошенных в первую очередь проверяют рабочую почту, причем среди екатеринбуржцев и жителей Свердловской области таких 63%.

Еще 29% россиян предпочитают начинать день с чашки кофе или чая, 9% — с обзора новостей в интернете. Лишь 6% сразу спешат на утренние совещания, а 5% — общаются с коллегами на личные темы. Всего 2% респондентов звонят родным.

При этом 24% участников исследования отметили, что их рабочее утро всегда начинается по-разному.

Большинство респондентов (74%) уверены, что изменение привычного распорядка рабочего утра не окажет влияния на них. Причем мужчины (79%) на этом настаивают чаще, чем женщины (69%).

17% участников исследования признались, что им будет не по себе и их эффективность может снизиться. Оставшиеся 9% респондентов рассказали, что из-за изменения распорядка могут потерять настрой на работу.

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