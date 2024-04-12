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Стало известно, из каких стран россияне чаще всего заказывают вещи ушедших брендов

CDEK.Shopping: более 40% россиян заказывают вещи ушедших брендов из Китая

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Depositphotos

В первом квартале 2024 года россияне активно приобретали товары ушедших из России мировых брендов их-за рубежа. Лидером по объему заказов стал Китай — 41,1% импортных вещей в январе — марте приезжали к покупателям в РФ именно из этой страны. Об этом свидетельствуют данные исследования CDEK.Shopping, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте по популярности оказались США. Товары из Штатов в первом квартале заказали 26,7% россиян. Посылки с импортными товарами из стран ЕС получили 23,9% жителей России.

Преимущественно россияне заказывали из-за границы одежду и обувь (40% посылок). Предпочтение отдавали Uniqlo, H&M, Zara, Massimo Dutti, New Balance, Nike и Adidas. На втором месте электроника (39%). Далее идут товары из категорий красота и здоровье (11%) и бытовая техника (5%). Средний чек составил 20492 рубля.

До этого сообщалось, что скоро в Россию придет новый бренд повседневной одежды из Южной Кореи под названием Lifework. Он относится к средней ценовой категории, ассортимент напоминает Fila, Vans и Puma.

Ранее россиянам назвали лайфхаки, которые помогут сэкономить на шопинге.

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