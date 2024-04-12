Названы российские города с самым доступным жильем

Самыми доступными квартирами в новостройках крупных городов России в марте 2024 года ожидаемо (ввиду метража) оказались студии. В прошлом месяце самые дешевые студии продавались в Воронеже: их медианная цена составила около 2,5 млн рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании »Яндекс Недвижимость».

Далее по возрастанию цены расположились студии Ижевска, Красноярска и Перми (3,2 млн рублей, 3,3 млн рублей и 3,5 млн рублей соответственно). В топ-5 недорогих форматов квартир в новостройках также попали однокомнатные квартиры Ижевска: здесь медианная цена составила около 3,6 млн рублей.

Самые доступные двухкомнатные квартиры продаются в новостройках Ижевска, Перми и Саратова — их медианная цена не превышает 6 млн рублей. Средняя цена трехкомнатной квартиры в новостройке будет ниже 9 млн рублей только в Ижевске, Перми, Воронеже и Волгограде. За прошлый месяц медианная стоимость «трешки» в новостройках составила около 11,7 млн рублей.

Лидерами по доступности жилья на вторичном рынке стали студии Ижевска (2,2 млн рублей), Красноярска (2,5 млн рублей), Воронежа (2,9 млн рублей) и Новосибирска (3,2 млн рублей), а также однокомнатные квартиры Ижевска (2,8 млн рублей). Цена «трешки» на вторичном рынке в среднем составила около 9 млн рублей. Купить готовую «двушку» до 5 млн рублей можно в Ижевске, Перми и Саратове, а также в Волгограде, Челябинске, Воронеже и Омске.

В марте 2024 года цены на новостройки в крупных российских городах выросли на 1,7% в среднем, а на готовое жилье — на 0,75% по сравнению с февралем.

Сервис провел исследование в апреле 2024 года.

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