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Стало известно, сколько россиян готовы воспользоваться самозапретом на кредиты

Почти половина опрошенных россиян готовы запретить себе брать кредиты

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Павел Бедняков/РИА Новости

Почти половина — 40,3% — опрошенных россиян готовы воспользоваться самозапретом на кредиты. Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (результаты есть у «Газеты.Ru»).

Доля тех, кто готов воспользоваться этой опцией, за год выросла на 10,8 процентных пункта или более, чем на треть. Доля ответивших отрицательно составила 36,8% (+3,3 п.п.), а затруднившихся с ответом — снизилась с 37% до 22,9%.

Тем, кто заявил о готовности воспользоваться самозапретом, было предложено указать, какое ограничение они бы выбрали для себя. 37,5% респондентов назвали запрет по способу обращения за кредитом от их имени, 26,7% — по виду кредитора (банк или МФО), а 11,4% — оба условия. Затруднились с ответом 24,4% опрошенных.

Президент России Владимир Путин 26 февраля 2024 года подписал закон о праве граждан с 1 марта 2025 года установить запрет на заключение с банками и МФО договоров на выдачу потребительских кредитов (займов).

Сервис провел опрос с 25 по 31 марта 2024 года среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России. Результаты были сопоставлены с аналогичным исследованием, прошедшим в октябре 2023 года — на тот момент соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении.

По данным ЦБ, в 2023 году объем операций, совершенных без согласия клиента, вырос на 11,5% относительно 2022 года, до 15,8 млрд рублей. Количество таких операций в 2023 году выросло на 33%, до 1,17 млн.

Ранее приставы назвали число запретов на выезд россиян из-за долгов.

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