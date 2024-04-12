Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какую зарплату предлагают россиянам в космической отрасли

Россиянам предлагали в среднем до 99 тыс. рублей в космической отрасли

close
100%
Shutterstock

Средний диапазон зарплат, предлагаемых россиянам в космической отрасли, составил от 74 713 рублей до 99 тыс. рублей по итогам 2023 года. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru ко Дню космонавтики.

Некоторым специалистам предлагали больший доход. Так, в связи со строительством Национального космического центра была открыта вакансия директора проекта (внутренние инженерные сети) с зарплатой от 300 тыс. рублей на руки.

В 2023 году российские компании разместили 5,9 тыс. вакансий, связанных с космической отраслью. Это на 30% больше, чем в 2022 году.

Самыми востребованными специалистами оказались инженеры-проектировщики/конструкторы (12% вакансий), токари (7%) и программисты (4%). Достаточно часто встречались вакансии технологов, инженеров и экономистов (по 3%).

Руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова отметила, что специалистов, связанных с освоением или изучением космоса, чаще всего ищут компании из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» и «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника», а также в образовательные учреждения.

Сервис провел исследование в апреле 2024 года.

Ранее были названы сферы, где россиянам предлагают самые высокие зарплаты в апреле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами