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Сбер выступит генеральным партнером экологического турнира в России

Сбер начал сбор волонтеров на весенние «Чистые игры»

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Пресс-служба Сбера

Сбер начал сбор эковолонтеров на командные соревнования по сбору и сортировке отходов ― «Чистые игры», сообщает пресс-служба банка. Сбер выступит генеральным партнером российского этапа соревнований, который является частью Евразийского кубка чистоты.

Отмечается, что соревнования с 20 по 29 апреля пройдут в парках, лесах и прибрежных зонах страны. В весеннем сезоне в России ожидается проведение порядка 130 игр.

Как рассказала старший вице-президент по ESG Сбера Татьяна Завьялова, банк третий год подряд поддерживает проведение «Чистых игр». По ее словам, этим летом Сбер впервые присоединится еще и к Арктическому кубку чистоты.

«Экологическая поддержка северных регионов крайне важна ― по оценкам банка, один из ключевых климатических рисков связан именно с угрозой таяния вечной мерзлоты, а вероятный ущерб от ее деградации на горизонте 2050 года, по последним данным экспертов, может составить 5 трлн рублей», — сказала она.

Завьялова подчеркнула, что расширение географии турнира позволяет участвовать большему числу волонтеров.

Отмечается, что ключевые мероприятия в рамках весеннего кубка с участием волонтеров Сбера пройдут в Астрахани, Вологде, Красногорске (Московская область), Махачкале, Омске, Уфе и других городах. Участники экологических соревнований смогут принять участие в творческих мастер-классах, викторинах с розыгрышем призов от просветительской платформы «Сберегаем вместе». Также при поддержке Сбера пройдет конкурс самых интересных находок, обнаруженных участниками игр. Как уточнили в банке, самые яркие из них войдут в экспертный шорт-лист, а победитель будет определен онлайн-голосованием и получит приз.

В Сбере рассказали, что поучаствовать в чемпионате и помочь с уборкой в родном крае может каждый желающий. Нужно только найти свой город в списке игр, зарегистрироваться на сайте и прийти в назначенное время в указанное место.

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