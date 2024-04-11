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Крупнейший производитель вина в РФ перешел в собственность государства

Крупнейший производитель вина «Кубань-Вино» перешел в собственность РФ

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Depositphotos

Крупнейший производитель вина «Кубань-Вино» перешел в собственность Российской Федерации — соответствующая информация появилась в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В числе брендов холдинга — «Шато Тамань», Aristov, «Высокий берег» и другие.

Обновления в ГРН и сведения об участниках/учредителях юрлица были внесены 10 апреля — государство теперь владеет 100% долей в капитале компании. До этого собственником выступала группа компаний «Ариант».

В конце марта Генпрокуратура потребовала изъять «Кубань-Вино» в собственность государства.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии у бывших владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината активов «Арианта», в том числе «Кубань-Вино».

ГК «Ариант» в свою очередь заявила о нарушениях при рассмотрении судом иска о национализации.

Ранее владельцы ЧЭМК оспорили передачу акций предприятия государству.

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