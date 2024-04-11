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ОПЕК подтвердила прогноз по росту мирового спроса на нефть

ОПЕК сохранила прогноз по росту цен на нефть в 2024–2025 годах

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Dado Ruvic/Reuters

Аналитики ОПЕК сохранили прогноз по мировому спросу на нефть на ближайшие два года на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и 1,8 млн б/с соответственно, следует из апрельского отчета организации.

В абсолютном значении в текущем году спрос на энергоноситель в мире может достичь 104,46 млн б/с, а в 2025 году вырасти до 106,31 млн б/с, сообщается в релизе.

Прогноз по росту предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК, на 2024-й и 2025-й был понижен на 0,1 млн б/с, до 1 млн б/с и 1,3 млн б/с соответственно. Предполагается, что основными драйверами выступят США, Бразилия, Канада и Норвегия.

На прошлой неделе в «Газпром нефти» спрогнозировали мировые цены на нефть в 2024 году. По оценке главы компании Александра Дюкова, котировки будут находиться в диапазоне от $80 до $100 за баррель.

Ранее аналитик объяснил, почему российская нефть Urals продается значительно выше потолка.

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