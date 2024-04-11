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В соседней стране могут ввести «налог на лимонад»

В Эстонии хотят ввести налог на сладкие напитки для улучшения здоровья населения

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Global Look Press

В Эстонии хотят ввести «налог на лимонад». Правительство страны уже одобрило законопроект, сообщает «Интерфакс».

«Введение налога направлено на улучшение здоровья людей, побуждение жителей потреблять напитки с более низким содержанием сахара или без сахара и подсластителей», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Ставка налога будет зависеть от количества сахара в продукте. Напитки с содержанием сахара от 5 до 8 граммов на 100 миллилитров будут облагаться налогом в размере €0,15 за литр, более 8 граммов — €0,45 за литр.

Налог не распространяется на жидкости, используемые в качестве пищевых добавок, обычное и альтернативное молоко, молочные продукты и соки, в которые не добавлен сахар или подсластитель.

Если парламент Эстонии одобрит закон, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

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