Французы продолжают платить России сотни миллионов евро за газ

Несмотря на громкие заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости поддержки Украины, Париж в этом году заплатил России более €600 млн за поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет издание Politico со ссылкой на данные проанализированные исследовательским центром CREA.
«Это не может быть так, что Франция, с одной стороны, говорит, что мы должны быть суровы с Россией, а с другой стороны, платит им большие деньги», — заявил дипломат одной из стран ЕС, пожелавший сохранить анонимность.
Согласно данным CREA, в первые три месяца этого года поставки российского СПГ во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС по сравнению с прошлым годом. При этом Макрон занимает одну из самых жестких позиций в поддержку Украины, даже не исключая отправку французских войск.
Представитель французского министерства энергетики признал, что этот вопрос «не простой».
«Если мы продолжим платить за газ, который мы не импортируем, это бессмысленно», — заявил он, имея в виду долгосрочные контракты, подписанные французской энергетической компанией TotalEnergies с Россией.
Французские власти утверждают, что закупки газа у России необходимы для обеспечения поставок в Европу, и что расторгнуть эти контракты юридически сложно. Однако критики считают, что Париж мог бы предпринять больше усилий для сокращения закупок российского топлива.
«Это позорно для них», — заявил энергетический аналитик Фюк-Винь Нгуен из Института Жака Делора в Париже.
По его мнению, нежелание Франции быть более активной в этом вопросе «противоречит» призывам Макрона поддержать Украину.
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