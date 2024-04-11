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В РФ Магомедову запретили вести процесс против «Транснефти» в Лондоне

Московский суд запретил Магомедову вести процесс против «Транснефти» в Лондоне

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы запретил осужденному экс-владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову продолжать судебное разбирательство с «Транснефтью» в Высоком суде Англии и Уэльса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на суд.

Отмечается, что решение было принято на основании заявления «Транснефти». В противном случае с бизнесмена взыщут $2,5 миллиарда.

В сентябре прошлого года стало известно, что бизнесмен Зиявудин Магомедов подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании примерно $14 млрд за свои доли в портовых операторах. При этом, сам иск был подан еще 20 июля.

До этого арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с осужденного бизнесмена, главы группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и трех зарубежных компаний более 80,1 млрд руб. и около $13,8 млн убытков по иску Дальневосточного морского пароходства, которое является головной компанией группы FESCO.

1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии в рамках дела о создании преступного сообщества и присвоении 11 млрд руб. Он приговорен к колонии строгого режима. Магомедову также назначили штраф в размере 2,5 млн руб. Также к тюрьме приговорили его брата, бывшего сенатора и экс-совладельца предприятия Магомеда Магомедова. Ему избрали меру пресечения в 18 лет лишения свободы. Магомеду определен аналогичный штраф.

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