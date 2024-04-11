Стало известно, сколько стоит самая дешевая квартира в Петербурге

Стоимость самой дешевой квартиры в Санкт-Петербурге сейчас составляет 3,57 млн рублей, поделились с «Лентой.ру» эксперты агентства недвижимости Марии Тарасовой.

Речь идет о студии площадью чуть менее 20 «квадратов» в Пушкинском районе. Объект сдадут в 2024 году. Годом ранее цена самой бюджетной студии в Петербурге составляла чуть менее 3 млн рублей. За год недвижимость в этом сегменте подорожала на 19,8%.

Покупка самой дешевой квартиры в Ленинградской области сегодня обойдется в 3,11 млн рубелей, что на 7,45% дешевле, чем годом ранее. За эти деньги предлагается приобрести студию площадью 21 кв. м.

До этого россиянам дали несколько советов при выборе недвижимости. Потенциальных покупателей призвали в первую очередь оценивать качество объекта, а не думать об условиях по ипотечному кредиту.

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