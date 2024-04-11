Центробанк поддерживает идею освободить «длинные» вклады от налога на доход

Центробанк выступает за освобождение от подоходного налога вкладов со сроком от трех лет. С таким заявлением в рамках съезда Ассоциации банков России выступила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, чьи слова приводит ТАСС.

Глава финрегулятора сослалась на недавнее заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о том, что необходимо освободить «длинные» вклады от налога на доход. Помимо того, с аналогичной инициативой выступало Министерство финансов, напомнила она.

«Мы это в целом поддерживаем», — заявила глава Банка России.

Набиуллина подчеркнула, что в данном направлении «нужны встречные усилия» с целью того, чтобы долгосрочные вклады приобрели популярность в стране.

В феврале Минфин РФ выступил с инициативой об отмене налога для граждан на доход от долгосрочных депозитов, что, по мнению зампреда Совфеда Николая Журавлева, способствовало бы стимулированию граждан к долгосрочным инвестициям.

Ранее экономист спрогнозировал, когда отменят налог на длинные вклады.