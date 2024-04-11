Итальянская пиццерия опровергла использование образа Зеленского в рекламе

Римская пиццерия Locanda alla Romana опровергла использование фотографии с рекламой пиццы «Diavola Zelenskiy». Об этом сообщает РИА Новости.

До этого один из русских Telegram-каналов опубликовал фото, на котором изображены якобы части тел в украинской униформе, а название отсылает к «дьявольской» сущности украинского президента.

«Это фейк. Мы будем обращаться в полицию <...> Пиццерия не нуждается в рекламе, у нее всегда много посетителей. Подобных баннеров мы не делали», — заявили в пиццерии.

До этого несколько крупных итальянских СМИ обратили внимание на новость об отважном жителе Сахалина, который полз через огромные сугробы в пиццерию во время накрывшего регион циклона. Итальянцев восхитила целеустремленность мужчины, который даже в сильную метель был готов идти за любимой едой.

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Литву для участия в саммите «Триморья» (также известный как «Инициатива трех морей») и подписания нового двустороннего соглашения по безопасности.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.