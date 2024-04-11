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Калининградский завод водки Stolichnaya нашел нового покупателя

Экс-мэр Волгограда может купить производителя и экспортера водки Stolichnaya

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Максим Богодвид/РИА Новости

На обанкротившийся алкогольный завод «Итар» в Калининграде, производителя и экспортера водки Stolichnaya, нашелся новый претендент. Комплекс может выкупить структура, связанная с экс-мэром Волгограда, бывшим совладельцем сети «Покупочка» Евгением Ищенко. Об этом пишет «Коммерсантъ» .

Согласно данным из реестра сведений о банкротстве и системы СПАРК, АО «Исида», учрежденное Евгением Ищенко в 2020 году, выиграло торги по продаже имущественного комплекса ООО «Итар». При начальной цене в 362,3 млн руб. «Исида» предложила за актив 411,75 млн руб. В лот входят права аренды земельных участков, здания, оборудование, а также товарные знаки «Брызги Балтики» и «Паровоз».

Гендиректор «Исиды» Алексей Раевский также возглавляет АО «Азимут», собственником которого, согласно ЕГРЮЛ, является Евгений Ищенко. Известно, что Ищенко ранее был одним из основателей МДМ-банка и занимал пост мэра Волгограда в 2003–2006 годах, уточняет издание.

Завод «Итар» ранее входил в группу «Весталка» экс-вице-премьера правительства Калининградской области Константина Суслова. Предприятие производило водку «Легенда Кремля», а также марки Stolichnaya и Moskovskaya по контракту с ФКП «Союзплодоимпорт». В 2014 году «Итар» экспортировал около 450 тыс. дал водки, заняв 4,6% от всех поставок напитка. Однако через несколько лет бизнес столкнулся со сложностями, и в 2021 году ООО «Итар» было признано банкротом.

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