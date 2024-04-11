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Компания «Марс» прокомментировала решение «Ленты» приостановить закупку их кормов

РБК: «Марс» продолжает производство и отправку кормов в запланированных объемах

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РИА «Новости»

В компании «Марс» прокомментировали решение сети магазинов «Лента» приостановить закупку кормов для животных (Chappi, Pedigree, Whiskas, Perfect Fit, Kitekat) из-за роста закупочных цен. Об этом сообщает РБК.

«Мы 1,5 года не повышали цену на корма для домашних животных, несмотря на рост цен на сырье и логистику», – сообщили в компании. Там отметили, что всегда строят отношения с партнерами на условиях взаимной выгоды.

Представители фирмы указали, что «Марс» продолжает производство и отправку кормов в запланированных объемах, продукция доступна потребителям в «сотнях тысяч магазинов».

11 апреля ТАСС сообщило об отсутствии в магазинах «Лента» кормов для животных, производимых компанией «Марс». Ретейлер объяснил, что не сумел договориться с партнером об условиях сотрудничества, которые обеспечили бы доступные цены для потребителей.

В марте Федеральная антимонопольная служба сообщала, что крупнейшие производители кормов для животных готовы взять на себя добровольные обязательства по снижению цен.

Ранее «Лента» обеспечила своих кассиров и курьеров в Белгороде бронежилетами и касками.

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