Финэксперт перечислила лайфхаки, которые помогут сэкономить на шопинге

Делая покупки в торговых центрах или маркетплейсах можно не просто экономить, но и зачастую приобретать больше товаров за меньшие деньги. Об этом рассказала финансовый консультант Ирина Белоусова. По ее словам, которые приводит Tsargrad.tv, первым делом необходимо составить бюджет, определив траты на ежемесячные покупки.

Также она советует определить необходимые товары перед походом в магазин, чтобы исключить спонтанные траты.

«Нередко, поддавшись соблазну, рекламе, советам подруг и так далее, мы приобретаем то, что в действительности нам не очень-то и нужно. И так горько порой сознавать, что та или иная вещь так и не принесла ожидаемой радости и удовлетворения и пылится где-нибудь в гардеробной», — продолжила Белоусова.

Не стоит забывать про скидки, купоны и акции. Кроме того, важно не лениться мониторить рынок, сравнивая цены на одни и те же товары на разных площадках, добавила эксперт.

Сезонные вещи, например пуховик, она посоветовала покупать в конце сезона. Если же речь о продовольственных товарах, зачастую покупка оптовыми партиями выходит дешевле, чем приобретение отдельных единиц, отметила Белоусова.

Согласно исследованию банка «Русский стандарт», россияне стали реже пользоваться онлайн-магазинами. По итогам первого квартала 2024 года доля покупок через интернет составила 34% против 56% годом ранее.

Средний чек в офлайне в январе — марте составил 1 684 рубля, в онлайне — 1 582 рубля. За аналогичный период 2023 года ситуация была обратная — онлайн лидировал со средним чеком в 1 560 рублей против 1 478 рублей у офлайна.

Чаще всего через интернет-сервисы россияне покупали товары для дома, продукты в супермаркетах и детскую одежду. В офлайне в число самых популярных категорий трат вошли супермаркеты и рестораны.

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