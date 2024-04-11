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В магазинах России почти не осталось рома Bacardi

РБК: Bacardi прекратила поставлять алкоголь в Россию

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Shutterstock

С полок российских магазинов практически исчезли алкогольные напитки компании Bacardi Ltd., включая знаменитый ром. По данным РБК, производитель спиртного перестал поставлять в РФ свою продукцию.

Как пишет издание, рома Bacardi, водки Grey Goose и другой известной продукции Bacardi Ltd. осталось очень мало в магазинах «Пятерочка», «Перекресток», «Красное&Белое» и ряде других. В торговой компании X5 Group рассказали журналистам, что, помимо Bacardi и Grey Goose, прекратились поставки джина Bombay Sapphire, а источник на рынке алкоголя рассказал РБК, что текилу Patron тоже больше не привозят в РФ.

В самой Bacardi Ltd. на запрос издания, касающийся поставок, пока не ответили.

По словам гендиректора AST Леонида Рафаилова, поставки от Bacardi прекратились еще в начале 2023 года, и ретейлеры все это время использовали накопившиеся запасы. Алкоголь в страну завозят также по параллельному импорту, однако отмечается, что объем таких поставок далек от того, который обеспечивала Bacardi.

В ноябре сообщалось, что Латвия стала крупнейшим поставщиком виски в РФ с $190 млн.

Ранее стало известно отношение россиян к отечественному вину.

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