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Группа «Ариант» заявила о нарушениях при рассмотрении арбитражем иска о национализации

Группа «Ариант»: суд допустил нарушения при рассмотрении иска о национализации

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Крупнейший производитель вина в России группа компаний «Ариант» обратилась в Верховный суд РФ с жалобой на нарушения при рассмотрении арбитражем иска Генеральной прокуратуры об изъятии активов группы в пользу государства. Об этом сообщает агентство РБК.

По имеющейся информации, представитель «Арианта» просит Верховный суд проверить законность действий судей Арбитражного суда Челябинской области, так как ими были «грубо нарушены основополагающие принципы судебной власти». Авторы обращения считают, что судьи продемонстрировали «личную заинтересованность» в рассмотрении спора» и были необъективны, отдав предпочтение Генеральной прокуратуре.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии у бывших владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината активов «Арианта», в том числе крупнейшего российского производителя вин «Кубань-Вино».

До этого Генеральная прокуратура России потребовала изъять «Кубань-Вино» в собственность государства.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ в четыре раза увеличила сумму иска к экс-владельцам ЧЭМК.

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