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Стало известно о кратном росте спроса в России на защиту от дронов

Bloomberg: в РФ в 4 раза увеличился спрос на защиту от БПЛА на фоне атак Украины

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Shutterstock

В России за последний год спрос на системы защиты от атак беспилотных летательный аппаратов (БПЛА) увеличился в четыре раза. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на данные российской площадки Tender.pro.

Как сообщается, около трети всех тендеров на такие системы разместили предприятия нефтегазовой отрасли, 28% — промышленные, 10% — горнодобывающие.

Согласно оценкам Bloomberg Economics, Россия сумела как минимум удвоить производство такого рода оборудования с начала конфликта.

По подсчетам агентства, всего в 2023 году российские власти потратили на средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по меньшей мере 1,7 млрд руб. ($18,4 млн).

10 апреля помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер, комментируя атаки Вооруженных сил Украины на территорию РФ, в том числе на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщила, что Вашингтон обеспокоен таким развитием событий, однако удары по России являются «суверенным» шагом Киева.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары украинских войск по российским НПЗ могут навредить мировой энергосистеме.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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Атаки БПЛА на Россию
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