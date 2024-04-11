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Эксперты рассказали о реализации лесоклиматических проектов в России

Лесоклиматические проекты набирают обороты

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Shutterstock

Лесные климатические проекты (ЛКП) являются одними из основных реализуемых природно-климатических проектов. Об этом во время дискуссии «Методологии реализации лесоклиматических проектов: барьеры и возможности» рассказал отметил партнер ООО «Кэпт налоги и консультирование» Владимир Лукин, сообщает «Независимая газета».

По его мнению, ЛКП доступны с экономической и технологической точек зрения, а также обеспечены широким спектром апробированных методологий, но нуждаются в их обновлении и улучшении, а также в совершенствовании способов отслеживания состояния природных экосистем.

Как рассказала директор по устойчивому развитию «Русала» Елена Мякотникова, первый в России лесоклиматический проект (ЛКП), запущенный компанией в 2019 году, направлен на противопожарную авиационную охрану лесов Красноярского края.

По ее словам, леса являются естественным поглотителем и накопителем парниковых газов, в Красноярском крае они занимают более 150 млн га. Она напомнила, что «Русал» при разработке методологии ЛКП опирался на новые национальные методологии и учитывал передовые международные практики и рекомендации.

В свою очередь член совета директоров «Русала» Евгений Шварц назвал методологическое обеспечение и практику реализации ЛКП в России и мире вызывающим вопросы. Он подчеркнул, что некачественный проект может привести к серьезным репутационным рискам. По его мнению, необходимо вести общественные обсуждения ЛКП на всех стадиях проектной деятельности.

«Чем более открыто идет обсуждение рисков, тем больше доверия к реестру углеродных единиц», — сказал он.

По мнению директора оператора российского реестра углеродных единиц АО «Контур» Оксаны Гогунской, для совместной работы науки и бизнеса необходимо сделать методологию и процедуры реализации ЛКП прозрачными. Она напомнила, что на площадке «Контура» размещены правила общественных обсуждений методологий климатических проектов.

«Это процедура, на которую можно опираться в целях доработки методологии ЛКП. Важно, чтобы разработчик методологии, если к ней есть замечания, вступал в диалог и находил решения», — отметила Гогунская.

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