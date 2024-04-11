Россияне начали задумываться о смене профессии из-за цифровизации

Около половины (45%) россиян беспокоятся о том, что их нынешняя профессия может оказаться невостребованной в ближайшие 10-20 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом «Работа.ру» и сервисом «СберПодбор», с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Причиной этого они считают цифровизацию и автоматизацию трудовых процессов.

Исследование показало, что наиболее востребованными сферами в будущем, по мнению участников опроса, станут информационные технологии (64%), робототехника и машиностроение (62%), а также новые материалы и нанотехнологии (49%).

Также в числе приоритетных областей были названы биотехнологии (46%), здравоохранение (31%) и сфера безопасности (29%).

При этом 9% респондентов постоянно думают о том, что их профессия может исчезнуть, а 15% переживают по этому поводу время от времени. Чаще всего такие опасения высказывали работники сферы IT (19% постоянно думают об этом) и образования (22% время от времени). В то же время большинство медиков (80%), строителей (72%) и производственников (61%) никогда не задумывались о возможном исчезновении их профессий.

Для освоения новой сферы деятельности уже проходят обучение 12% респондентов, преимущественно мужчины (14%). Еще 29% опрошенных активно размышляют над сменой профессии, а 43% иногда возвращаются к этой мысли. Тем не менее 16% респондентов не хотели бы менять область занятости.

До этого были названы самые высокооплачиваемые рабочие специалисты в России.

Ранее россиянам рассказали , как выгодно сдать квартиру.