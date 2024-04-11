Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Доходы заемщиков МФО в России выросли более чем на 10%

Webbankir: средний доход заемщиков МФО в России за год вырос более чем на 10%

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Средний доход россиян, которые обращаются за займами в микрофинансовые организации, за год вырос более чем на 10% — до 50 тыс. рублей по данным на апрель 2024 года. Такую статистику «Газете.Ru» привел генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

«Естественно, менее закредитованные заемщики с более высоким уровнем дохода реже допускают просрочки. По данным Центробанка, в 2023 году портфель микрозаймов увеличился на 22% и достиг 443 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности со сроком до 90 дней снизилась до 9%, что стало самым низким значением с начала 2021 года», — уточнил Пономарев.

По словам эксперта, реальные располагаемые доходы россиян увеличиваются не так быстро, как хотелось бы, и зачастую микрозайм — это наиболее доступный и быстрый способ перехватить денег до зарплаты. Кроме того, банковские кредиты подорожали из-за высокой ключевой ставки, а микрозаймы подешевели до 0,8% в день, добавил эксперт.

МФО в 2024 году чаще отказывают россиянам, которые тратят на обслуживание текущих кредитов половину своего дохода или больше, а за займами повторно обращаются заемщики, не допускающие просрочек, подытожил Пономарев.

Ранее в МФО раскрыли причины отказа россиянам в займах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами