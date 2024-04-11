Доходы заемщиков МФО в России выросли более чем на 10%

Средний доход россиян, которые обращаются за займами в микрофинансовые организации, за год вырос более чем на 10% — до 50 тыс. рублей по данным на апрель 2024 года. Такую статистику «Газете.Ru» привел генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

«Естественно, менее закредитованные заемщики с более высоким уровнем дохода реже допускают просрочки. По данным Центробанка, в 2023 году портфель микрозаймов увеличился на 22% и достиг 443 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности со сроком до 90 дней снизилась до 9%, что стало самым низким значением с начала 2021 года», — уточнил Пономарев.

По словам эксперта, реальные располагаемые доходы россиян увеличиваются не так быстро, как хотелось бы, и зачастую микрозайм — это наиболее доступный и быстрый способ перехватить денег до зарплаты. Кроме того, банковские кредиты подорожали из-за высокой ключевой ставки, а микрозаймы подешевели до 0,8% в день, добавил эксперт.

МФО в 2024 году чаще отказывают россиянам, которые тратят на обслуживание текущих кредитов половину своего дохода или больше, а за займами повторно обращаются заемщики, не допускающие просрочек, подытожил Пономарев.

Ранее в МФО раскрыли причины отказа россиянам в займах.