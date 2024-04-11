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Названы сферы, где россиянам предлагают самые высокие зарплаты в апреле

HeadHunter назвал три сферы с самыми высокими зарплатами для россиян в апреле

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В апреле 2024 года в России открыто более 200 тыс. вакансий с зарплатной вилкой от 500 тыс. рублей. Из них почти 50 тыс. вакансий в сфере информационных технологий, почти 27 тыс. вакансий в финансовом секторе и более 23 тыс. вакансий в отрасли строительства и недвижимости. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

В тройку лидеров по числу открытых позиций с самыми высокими зарплатами для россиян вошли Москва — 61 тыс. вакансий, Санкт-Петербург (23 тыс.) и Московская область (12 тыс. предложений).

В топ наиболее оплачиваемых вакансий вошли генеральный директор салона красоты (от 900 тыс. рулей на руки), коммерческий директор инжиниринговой компании (от 700 тыс. рублей на руки). Руководителю лидогенерации в IT-компании предлагают от 650 тыс. рублей на руки, а директору по маркетингу в клинике — от 600 тыс. рублей чистыми. Наконец, AI\ML Leader в финтех-компании может рассчитывать на более чем 500 тыс. рублей после вычета налогов.

Средняя предлагаемая россиянам зарплата в марте составила 60 тыс. рублей.

Ранее HeadHunter назвал девять сфер с самыми высокими зарплатами для россиян в марте.

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