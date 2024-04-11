Аналитик назвал последствия атак ВСУ на российские НПЗ

В России не исключен дефицит бензина в ряде регионов в мае, когда начнется автомобильный сезон, из-за ударов ВСУ по отечественным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Удары ВСУ по НПЗ, конечно, серьезный фактор. Посмотрим, насколько массово они будут наноситься и далее, насколько систематичными будут. Но тем не менее, в общем-то, нельзя от этого отмахиваться, хотя и говорить, что все в НПЗ разрушено и восстановлению не подлежит – нет», — отметил Юшков.

По его словам, Россия традиционно производит дизеля значительно больше, чем потребляет: около 50% произведенного дизеля отправляется на экспорт, но вторая половина покрывает все внутренние потребности. В то же время только 10% произведенного бензина уходит за рубеж, а 90% — на внутренний рынок, уточнил аналитик.

Перед началом автомобильного сезона в РФ потребление топлива существенно увеличивалось, и май будет некой контрольной отсечкой, можно будет понять, хватает бензина или нет в текущей ситуации, предположил Юшков. Дефицит топлива не исключен, потому что Россия из-за атак ВСУ уже сейчас производит бензина примерно столько же, сколько и потребляет, «то есть мы уже на тонкой грани».

Он напомнил, что до атак ВСУ, в конце декабря 2023 года, случилась поломка на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» (крупнейший производитель бензина в России. — «Газета.Ru»). Впрочем, Юшков отметил, что НПЗ можно отремонтировать, а ряд из них учитывали риски атак, поскольку проектировались и строились в советское время.

С начала 2024 года украинские беспилотники атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Подобные инциденты произошли в Ленинградской, Самарской, Нижегородской, Орловской, Рязанской и Ростовской областях.

Ранее глава Пентагона заявил об угрозе из-за ударов ВСУ по российским НПЗ.