Минфин РФ предложил с лета повысить минимальную цену на крепкие напитки

Министерство финансов России предложило с 1 июня повысить минимальные цены на продажу водки, коньяка и бренди. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на проект приказа, размещенный на сайте проектов нормативных актов.

Так, минимальную цену на продажу 0,5 л водки в розницу планируется поднять с 281 рубля до 299 рублей, коньяка — с 517 рублей до 556 рублей, бренди — с 375 рублей до 403 рублей. Кроме этого, предлагается включить в перечень напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена, ром. Минимальную стоимость за этот алкогольный напиток планируется установить на отметке в 403 рубля за 0,5 литра.

15 марта сообщалось, что со 2 апреля в российских магазинах вырастет стоимость пива.

Крупнейшие российские производители пива предупредили ретейлеров о предстоящем подорожании — с 1 апреля отпускные цены вырастут на 8–15%, сообщила «Фонтанка» 14 марта. Закупочные цены повысятся у всех ведущих игроков, сообщил один из собеседников издания. Производители пива повышают стоимость уже второй раз за шесть месяцев, объясняя свои действия инфляцией.

Ранее Шапкин назвал «Газете.Ru» последствия приостановки работы производителя «Апсны» и «Лыхны».